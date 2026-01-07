Ayvalık Belediye Tiyatrosu'ndan 2026 Yılına İki Yeni Proje - Son Dakika
Ayvalık Belediye Tiyatrosu'ndan 2026 Yılına İki Yeni Proje

07.01.2026 16:38  Güncelleme: 17:34
Ayvalık Belediye Tiyatrosu, Elif Artun Yüksel'in yazıp yönettiği çocuk oyunu 'Tobi ve Lumi Orman'da' ile 10 Ocak'ta perdelerini açıyor. Ayrıca, kadın cinayetlerine dikkat çeken 'Müdahil' adlı oyun da 15 Ocak'ta prömiyer yapacak.

(Balıkesir)- Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun oyun yazarı Elif Artun Yüksel'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği Tobi ve Lumi Orman'da isimli çocuk oyunu, 10 Ocak'ta Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde "perde" diyecek.

Oyun yazarı Elif Artun Yüksel'in yazdığı ve yönettiği "Tobi ve Lumi Orman'da" çocuk oyunu, 10 Ocak Cumartesi günü, saat 16.00'da Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gösterilecek. Doğanın, arkadaşlığın ve aile dostluğunun öneminin anlatıldığı oyunda; ateşi yanmayan ateş böceği ile kozaya girip kelebek olmaktan korkan tırtılın hikayesi anlatılıyor.

Kadın cinayetlerine dikkat çekecek

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği ve Seral Çelikbaş'ın sahne aldığı "Müdahil" adlı oyun ise 15 Ocak Perşembe akşamı prömiyer yapacak. Oyun, Türkiye'de kadın cinayetlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bütün kadın cinayetlerine tanıklık etmek üzere seyirciyi izlemeye değil, "tanık" koltuğuna çağırdıklarını vurgulayan Erkan Cılak, "2015 yılındaki toplumsal ayaklanmaya sebep olmuş bir konudan yola çıkarak tüm kadın cinayetlerini irdeleyen oyun hikayelere bambaşka yerden bakıyor" dedi.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun büyük ilgi gören "Hatırla Ey Peri" isimli oyunu, İnegöl, Balıkesir ve Ayvalık'ta "perde" diyecek. Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun organizasyonlarında ise ocak ayı içinde, Aliağa'dan Mucize Uğur Böceği ve Karakedi, İzmir'den "Şarlo" oyunu çocuklarla buluşacak. Dikili Umut Tiyatrosu'nun "Cinayet ve Çay Partisi" adlı komedi oyunu da Nejat Uygur Sahnesi'nde oynanacak. Ayrıca bu ay Nejat Uygur Sahnesi Nurseli İdiz'in oynadığı "Etekler ve Pantolonlar" oyununa da ev sahipliği yapacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

