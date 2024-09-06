Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu Hatırla Ey Peri sahnelendi - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu Hatırla Ey Peri sahnelendi

Ayvalık Belediye Tiyatrosu\'nun yeni oyunu Hatırla Ey Peri sahnelendi

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu Hatırla Ey Peri, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Oyunda Alzheimer bir baba ile kızının hikayesi anlatıldı.

06.09.2024 12:08  Güncelleme: 12:16
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu Hatırla Ey Peri, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde ilk kez sergilenen ve Alzheimer bir baba ile kızının hikayesinin anlatıldığı oyunda izleyiciler duygulu anlar yaşadı. Yıllardır görmediği babasının Alzheimer olduğunu öğrenen Bilge'nin ikilemi ile karşısındakinin kızı olduğunu bilmeyen Sadık'ın yaşadıklarının anlatıldığı oyunu Elif Artun Yüksel yazdı, Erkan Cılak yönetti. Dilek Top ile Hakan Urul'un sahne aldığı oyunda Sezin Uygun reji asistanı olarak görev yaptı. Hatırla Ey Peri Eylül ayından itibaren tüm sezon boyunca Ayvalık Belediye Tiyatrosu Nejat Uygur Sahnesi'nde izlenebilecek.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve oyunun yönetmeni Erkan Cılak, "Zor bir oyundu, ama oyuncu arkadaşlarımla gurur duydum, Alzheimer çağımızın hastalığı, bu konuda yazan Elif Artun Yüksel, aslında başarılı olmamızın gerçek sebebi. 8 oyun yaptık 6'sı kendi içimizden olan yazarlarımız, üretmek sıfırdan başlayınca daha güzel, yazana oynayana, ışıkçıya yardımcı olan herkese teşekkür ederim, yine gündeme damga vuracak bir iş oldu arkadaşlarım sayesinde" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Nejat Uygur, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu Hatırla Ey Peri sahnelendi - Son Dakika

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