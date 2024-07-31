Ayvalık Belediyesi Kadınlara Salça Makinesi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık Belediyesi Kadınlara Salça Makinesi Hizmeti Sunuyor

Ayvalık Belediyesi, kadınların kışlık salçalarını yapmalarını kolaylaştırmak için salça makinesi uygulamasını başlattı. Salça mevsimi erken başlayan Ayvalıklı kadınlar, gezici salça makinesi sayesinde salçalarını daha kolay bir şekilde hazırlayabiliyorlar.

31.07.2024 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınların salça mesaisi 15 gün erken başladı

Ayvalık Belediyesi gezici salça makinesi uygulaması kadınlardan büyük ilgi görüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sıcak giden havalar nedeniyle salça mevsimi erken başladı. Ayvalık'lı kadınlar kışlık salçalarını yapmak için yoğun bir mesai harcıyorlar. Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, kadınların hayatını kolaylaştıracak salça makinesini mahallelere ulaştırıyor.

Mevsim normallerinin dışında yaşanan sıcaklıklar dolayısıyla bölgede salçalık domates ve biberlerin erken çıkması nedeniyle Ayvalıklı kadınların salça mesaisi erken başladı. Şehir yaşantısında zorluklar içinde yapılan kışlık salçalar genelde kadınlar tarafından yapılıyor. Ayvalık Belediyesi'de kadınların salça yapımını bir nebze olsun kolaylaştırmak için bir projeye imza attı. "Kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz! Domateslerinizi, biberlerinizi hazırlayın, salça makinesi mahallenize geliyor; Ayvalık'ta salça zamanı" sloganıyla ilgi gören uygulama 25 Temmuz itibariyle Altınova'da başlatıldı.

Ailelerin kış hazırlıklarından olan salça yapımını kolaylaştıran salça makinesi belirtilen tarihlerde 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Salça makinesi 10 Ağustos tarihine kadar ilçenin belirlenen yerlerinde hizmet verecek"

Ayvalıklı kadınlarda bu yıl sıcaklar nedeniyle salça yapımına 15 gün erken başladıklarını ifade ettiler. Salça yapan Saliha Okutan "Çok güzel bir hizmet, ev hanımları için. Çünkü hepimiz dairede yaşıyoruz ve eski sistemlerimizi yapamıyoruz açıkçası. Böyle bir şeyin olması çok güzel oldu ev hanımları için. Eşim dört kasa aldı, ikisini evde yaptım ama çok zorlandım. Çünkü apartman dairesinde yaşadığımız için onların yıkanması, sıkılması, kaynatılması... Ama iki kasayı buraya getirdim. Kooperatifin yapmış olduğu bu hizmetten dolayı memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Ayvalık Belediyesi'ne de Başkanımız Mesut Ergin'e de çok teşekkür ediyoruz. Ev hanımlarına böyle güzel bir hediye sunduğu için teşekkürler"

Kaynak: İHA

Ayvalık, Tarım, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi Kadınlara Salça Makinesi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi Kadınlara Salça Makinesi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement