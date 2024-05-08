Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri'nde El Emeği Pazarı açıldı - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri'nde El Emeği Pazarı açıldı

Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri'nde kadınların hazırladığı ürünler, 'El Emeği Pazarı'nda satışa sunuldu. Sanatsal ürünler, el işi takılar, kumaş ve hasır ürünler, çantalar ve hediyeliklerin yer aldığı pazarda, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünler de bulunuyor.

08.05.2024 10:41  Güncelleme: 11:02
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri'nde kadınların hazırladığı ürünler, "El Emeği Pazarı"nda satışa sunuldu.

Anneler Günü dolayısıyla At Arabacılar Meydanı'ndaki Mahalleevleri Pazarı'nda ve Cunda Adası'ndaki Hizmet Binası'nda kurulan "El Emeği Pazarı"nda satışlar, 11 Mayıs günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

Sanatsal ürünler, el işi takılar, kumaş ve hasır ürünler, çantalar ve hediyeliklerin yer aldığı pazarda, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünler de yer alacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çok değerli varlıklarımız olan annelerimize el emeği ürünler hediye etmek hem de Mahalleevlerimizdeki kadın üreticilerimize destek olmak için cumartesi akşamına kadar stantlarımızı ziyaret edebilirsiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

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