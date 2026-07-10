Ayvalık Belediyesi Ekiplerinden Gece Saatlerinde Temizlik Mesaisi

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve Talatpaşa Caddesi başta olmak üzere ilçenin yoğun kullanılan noktalarında temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gece saatlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kıyı şeridinde çevreye bırakılan atıkları topladı. İlçenin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı ile Talatpaşa Caddesi de köpüklü suyla yıkanarak temizlendi. Ayvalık Belediyesi'nin düzenli olarak sürdürdüğü temizlik çalışmaları vatandaşlardan da destek gördü. Kent sakinleri, belediye personeline teşekkür ederek, çevrenin temiz tutulması konusunda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini ifade etti.

"GECE GÜNDÜZ SAHADAYIZ"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, her hafta rutin bir programla kentimizin yoğun ziyaretçi alan bölgelerinde temizlik, yıkama, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha temiz, daha düzenli bir Ayvalık için gece gündüz sahadayız" dedi.