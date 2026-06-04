Ayvalık Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ayvalık Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

04.06.2026 10:17  Güncelleme: 10:58
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Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınova, Kumada, Sarımsaklı ve Badavut sahillerinde kum temizleme ve eleme çalışmaları yaparak plajları yaz sezonuna hazırlıyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki plajları yaz sezonuna hazırlıyor. Özellikle sezonda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Altınova Sahili, Kumada, Sarımsaklı ve Badavut mevkilerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ayvalık Belediyesi ekipleri, vatandaşların ve tatilcilerin daha temiz, düzenli ve konforlu bir sahil ortamında zaman geçirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir çalışma programı uyguluyor. Bu kapsamda sahillerde kum temizleme ve eleme araçlarıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, plajlarda biriken çeşitli atıklar ve yabancı maddeler de titizlikle temizleniyor.

TURİZM SEZONUNA EKSİKSİZ HAZIRLIK

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde plaj kumlarının daha sağlıklı ve kullanıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Yaz sezonu boyunca binlerce kişinin tercih ettiği Ayvalık sahillerinde gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarıyla hem çevre temizliğinin korunması hem de turizm sezonuna eksiksiz hazırlık yapılması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, sahil bölgelerinde yürütülen çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirterek, kentin doğal güzelliklerini koruyarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Özellikle mavi bayraklı plajları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ayvalık'ta, yaz sezonu öncesinde gerçekleştirilen temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla sahillerin hem ilçe sakinlerine hem de ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergin, sahillerdeki temizlik ve bakım faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika

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