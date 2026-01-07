Ayvalık Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvalık Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı

07.01.2026 14:45  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Mesut Ergin'in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 27 madde görüşülerek yerel hizmet anlayışının güçlendirileceği mesajı verildi.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yönetiminde gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mesut Ergin yönetiminde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde bir araya gelerek, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ergin, açılışta yaptığı konuşmada, "2026 yılının ilk meclis toplantısı olan Ayvalık Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Yerel yönetim olarak bize düşen görev; bu umudu adil, şeffaf ve halkçı hizmet anlayışıyla büyütmektir. Ayvalıklıların yeni yılını en içten dileklerimle bir daha kutluyorum. Ayvalık Belediye Meclisi olarak, halkımız için projeler üretmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 27 maddenin görüşüldüğü mecliste aldığımız kararların Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hepimiz için güzel bir yıl olsun" dedi.

Yılın ilk toplantısında Belediye Kanunu'nun 25. maddesine istinaden, Mesut Nail Akın, Onur Satıcı, Havva Taylan, Kamil Ay ve Ali Bacaksızoğlu Denetim Kurulu'na seçildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Ergin, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:23:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.