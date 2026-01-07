Ayvalık Belediye Meclisi, Yılın İlk Toplantısını Yaptı

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yönetiminde gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mesut Ergin yönetiminde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde bir araya gelerek, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ergin, açılışta yaptığı konuşmada, "2026 yılının ilk meclis toplantısı olan Ayvalık Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Yerel yönetim olarak bize düşen görev; bu umudu adil, şeffaf ve halkçı hizmet anlayışıyla büyütmektir. Ayvalıklıların yeni yılını en içten dileklerimle bir daha kutluyorum. Ayvalık Belediye Meclisi olarak, halkımız için projeler üretmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 27 maddenin görüşüldüğü mecliste aldığımız kararların Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hepimiz için güzel bir yıl olsun" dedi.

Yılın ilk toplantısında Belediye Kanunu'nun 25. maddesine istinaden, Mesut Nail Akın, Onur Satıcı, Havva Taylan, Kamil Ay ve Ali Bacaksızoğlu Denetim Kurulu'na seçildi.