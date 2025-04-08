Ayvalık Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Hızlandırdı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 150 Evler Mahallesi Güzel Sanatlar Lisesi çevresindeki yol yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını söyledi.

150 Evler Mahallesi Güzel Sanatlar Lisesi çevresinde yaklaşık 10 bin metrekarelik yolun kilit parke taş yapımının tamamlandığını belirten Ergin, "Devam eden bordür döşeme ve kaldırım çalışmalarıyla modern ve kullanışlı yollar yapıyoruz" dedi.

Doğal gazın geçtiği ve güvenlik açısından teknik süresi tamamlanan bu bölgede zaman kaybetmeden yol çalışmalarına girdiklerini vurgulayan Ergin, stabilize yolların da bulunduğu yerlerin modern kullanışlı yollara kavuşturulduğunu belirtti.

Ergin, "Evler Mahallemizde doğal gaz çalışmalarından dolayı tahrip olan diğer yollarımızda da teknik güvenliği için bekleme ve oturma süresi dolduğu gibi çalışmalara başlayacak, vatandaşlarımızı rahat yollara kavuşturacağız" diye konuştu.