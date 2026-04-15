Ayvalık'ta Temizlik Seferberliği Sürüyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ekipleri, temiz ve yaşanabilir bir ilçe için yoğun mesai harcıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler, sokakları adım adım temizleyerek hem çevre sağlığını koruyor hem de kent estetiğine katkı sunuyor.

Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar, belirlenen program dahilinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Süpürme, yıkama ve çöp toplama faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğü çalışmalarda, ekipler her noktaya eşit hizmet ulaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen ot temizliği çalışmaları da etap etap devam ediyor. Özellikle bahar aylarında hızla büyüyen yabani otların temizlenmesiyle hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de haşere oluşumunun engellenmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri tarafından kent temizliğinin korunmasında vatandaşların da desteğinin önemli olduğuna dikkat çekilerek, ortak yaşam alanlarının korunması konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı.