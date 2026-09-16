Ayvalık Film Festivali\'nde Vural Sineması\'nın 12 ay yaşatılması hedefi konuşuldu

(BALIKESİR) - Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin özel oturumlarından "Kent Hafızası" söyleşisinde, kentin sinema kültürü, Vural Sineması'nın geçmişi ve geleceği ele alındı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide kentin sinema kültürü konuşuldu. ASKEV'de gerçekleştirilen söyleşiyi Festival Direktörü Azize Tan yürütürken, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, UNESCO Dünya Mirası Birimi personeli mimar Fatih Kurunaz ve Vural Sineması'nın sahiplerinden psikolog ve pedagog İnci Vural konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, Vural Sineması'nın Ayvalık'ın kültürel hafızasındaki yeri ve yeniden sinema olarak hayat bulma süreci değerlendirildi.

Festival Direktörü Azize Tan, Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Avrupa Birliği destekli "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" kapsamında hibe almaya hak kazandığını belirtti. Tan, proje kapsamında Vural Sineması'nın yeniden sinema işlevine kavuşmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Birimi personeli Kurunaz da 1970'li yılların mimarisiyle ilgili döneme ait karşılaştırmalar yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Karasu ise Vural Sineması'nın yeniden 12 ay boyunca yaşayan bir kültür ve sinema mekanına dönüşmesiyle birlikte Ayvalık'ın sinema alanındaki konumunun daha da güçlenmesi ve festivalin yalnızca Kuzey Ege'den değil, Türkiye'nin farklı kentlerinden sinemaseverleri buluşturan bir merkez haline gelmesi amaçlandığını söyledi.

Vural Sineması'nın sahiplerinden İnci Vural da 1970'li yıllarda Ayvalık'ın en çok ilgi gören sinemaları arasında yer alan sinemada, dönemin vizyona giren filmlerinin kapalı gişe oynandığını anlattı. Vural, senimenın Cem Karaca ve Barış Manço gibi Türkiye'nin önemli sanatçılarının konserlerine ev sahipliği yaptığı bir kültür mekanı olarak kentin hafızasında önemli bir yer edindiğini de ifade etti.

Söyleşide, 2018 yılından bu yana ağırlıklı olarak festival dönemlerinde kullanılan Vural Sineması'nın yeniden 12 ay yaşayan, erişilebilir bir kültür ve sinema mekanına dönüştürülmesi hedefi de konuşuldu. Bu dönüşümün yalnızca bir binanın yeniden işlev kazanması değil, Ayvalık'ın ortak kültürel hafızasının geleceğe taşınması açısından da önem taşıdığı vurgulandı.