Ayvalık Kent Buluşmaları'nın İkinci Toplantısında İklim Krizi ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırılacak

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Kent Buluşmaları'nın ikincisi, 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Ayvalık'ın iklim krizine karşı daha dirençli bir kent haline gelmesi için çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Kent Buluşmaları'nın ikincisi, Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane Salonu'nda gerçekleştirilecek. "Ayvalık İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent Olabilir mi?" başlığıyla düzenlenecek buluşmada, kentin geleceğine ilişkin ortak akıl ve katılımcı çözüm arayışları öne çıkacak.

7 Şubat Cumartesi günü saat 09.45'te başlayacak etkinliğin açılış bölümünde; iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkileri, iklime dirençli kent kavramı, kentlerin iklim krizine karşı nasıl güçlenebileceği, iyi uygulama örnekleri ve Antroposen Çağ'da ekolojik yurttaşlık konuları ele alınacak.

Programın çalıştay bölümünde ise katılımcılar; ulaşım, su yönetimi, enerji, hava kalitesi, atık yönetimi ve sosyal yaşam başlıklarında oluşturulacak masalarda görüş ve önerilerini paylaşacak.

Çalıştaylardan elde edilecek çıktılarla Ayvalık'ın sürdürülebilir, yaşanabilir ve insan odaklı bir kent olması yönünde somut öneriler geliştirilmesi hedefleniyor.