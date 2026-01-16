Ayvalık'ta Muhtarlar, Ayvalık İlçe Muhtarları Yönetişim Toplantısı'nda Bir Araya Geldi

(BALIKESİR)- Ayvalık merkez ve kırsal mahalle muhtarları, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvayi Milliye Salonu'nda düzenlenen "Ayvalık İlçe Muhtarları Yönetişim Toplantısı" kapsamında bir araya geldi. Toplantıda, ilçenin mahalle ve kırsal bölgelerinde yaşanan sorunlar, vatandaşlardan gelen talepler ile öncelikli ihtiyaçlar masaya yatırıldı.

Ayvalık merkez ve kırsal mahalle muhtarları, Ayvalık İlçe Muhtarları Yönetişim Toplantısı'nda bir araya geldi. Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvayi Milliye Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, kamu kurumlarının ilçe müdürleri, idareciler ve Ayvalık Belediyesi'nin daire müdürleri katıldı. Toplantı boyunca muhtarlar, temsil ettikleri mahallelerde karşılaşılan altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok konuda görüş ve önerilerini dile getirdi.

"Ortak akıl ve iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyoruz"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğuna dikkat çekti. Muhtarların, vatandaşlarla belediye arasındaki en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Ergin, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve sahadaki sorunları birebir takip eden muhtarlarımızla ortak akıl ve iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçireceğimiz projeler, Ayvalık'ın her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet olarak yansıyacaktır" dedi.

Kaymakam Hasan Yaman ise kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Yaman, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında kritik bir rol üstlendiğini belirterek, bu tür yönetişim toplantılarının sorunların yerinde ve hızlı çözümüne katkı sağladığını ifade etti.