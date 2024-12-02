Ayvalık\'ın Sepet/Kelle Peyniri Coğrafi İşaret Aldı

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi'nin sepet/kelle peyniri için yaptığı coğrafi işaret başvurusu onaylandı. Ayvalık'ın mutfağında yer alan, zeytinyağı, lor tatlısı, sakızlı kurabiye ve karadikenin ardından Ayvalık sepet/kelle peyniri de coğrafi işaret aldı.

Geçen yıllarda zeytinyağına alınan coğrafi işaretin ardından lor tatlısı ve ardından sakızlı kurabiyenin de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret onayı almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'la özdeşleşmiş ürünlerin her birinin değerli birer marka olduğunu söyledi.

"Bu ürünlerimizin ihracat yolu da açılacak"

Ayvalıklıların yüzyıllardır severek tükettiği ürünlerin coğrafi işaret, patent ve yöresel ürün gibi tescillerinin yapılmasıyla Ayvalık'a has bu ürünlere sahip çıkmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Ergin, "Böylelikle bu ürünlerimizle ilçemizin ticari hacmi daha da gelişecektir. Bu ürünlerimizle ilgili üretim alanları çoğalacaktır. Bu alanların çoğalmasıyla da istihdam açısından yeni iş kapıları açılacaktır. Ayvalık tescilli bu ürünlerimizin ihracat yolu da açılacak ve böylelikle şehrimize ekonomik anlamda ciddi katkılarının olabileceğine inanıyoruz" dedi.