Ayvalık Kış Festivali 2025’te

Haber: Hilal SOLMAZ

(AYVALIK) - Her yıl eylül ayında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin organizatörü Seyir Derneği, bu yıl ilk kez Ayvalıklılara özel bir Kış Festivali sunmaya hazırlanıyor. Kış Festival, Ayvalık'ın kültürel zenginliğini yansıtan Fabrika Ayvalık'ta 29 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin organizatörü Seyir Derneği, 20 Ocak- 2 Şubat 2025 Şubat tarihleri arasında yerli ve yabancı 19 uzun metraj filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Bunun yanı sıra, ödüllü yerli kısa filmlerden oluşan bir program da festivalin bir parçası olacak. Festival programı, etkileyici biyografik yapımlar, dostluk, aile bağları ve kendini var etme üzerine güçlü mesajlar içeren filmlerle dolup taşacak.

Maria adlı biyografik film, ünlü yönetmen Pablo Larraín'in Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yapan son yapımı olarak dikkat çekecek. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı film, 1970'lerin Paris'inde, büyük opera sanatçısı Maria Callas'ın son günlerine dair dokunaklı bir portre sunuyor.

Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Babygirl, Nicole Kidman'ın etkileyici performansıyla Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Halina Reijn'in yazıp yönettiği film, güçlü bir CEO'nun yasak ilişki yaşadığı stajyer ile olan ilişkisini konu alıyor. Kidman'a Antonio Banderas ve Harris Dickinson eşlik ediyor.

Biyografik bir başka yapım olan Lee, ünlü fotoğraf sanatçısı Lee Miller'ın yaşamını ve 2. Dünya Savaşı sırasında kadınların maruz kaldığı baskıları ele alıyor. Kate Winslet'in başrolünü üstlendiği film, savaşın karanlık yüzüne ve bir kadının fotoğraflarıyla verdikleri mücadeleye dair güçlü bir anlatı sunuyor.

Limonov, Rus yazar Eduard Limonov'un çalkantılı hayatını anlatan bir başka biyografik film. Kirill Serebrennikov'un yönettiği bu yapım, Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmıştı. Limonov'u Ben Whishaw canlandırıyor.

Maria Olmak/ Being Maria, Jessica Palud'nun, Maria Schneider'in trajik kariyerini #MeToo hareketi ışığında ele aldığı biyografik bir yapım. 19 yaşında iken Paris'te Son Tango filmiyle büyük bir çıkış yapan Schneider'ın yaşadığı zorlukları konu alan filmde başrolleri Anamaria Vartolomei ve Matt Dillon üstleniyor.

Pedro Almodóvar'ın İngilizce çektiği ilk uzun metraj filmi Yandaki Oda/ The Room Next Door, savaş muhabiri Martha ve ünlü romancı Ingrid'in yıllar sonra bir araya gelişini konu alıyor. Tilda Swinton ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı film, Almodóvar'ın etkileyici anlatımıyla dikkat çekecek.

Böyle Küçük Şeyler/ Small Things Like These, Claire Keegan'ın aynı adlı romanından uyarlanan bir yapım. 1980'ler İrlanda'sında geçen film, bir aile babasının yerel manastırdaki karanlık sırları keşfetmesini ve ortaya çıkan olayları ele alıyor. Cillian Murphy ve Emily Watson'un başrollerini paylaştığı bu yapım, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarıştı.

Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü kazanan Emilia Pérez, zorlu bir yaşam mücadelesi veren avukat Rita'nın uyuşturucu karteli lideriyle ilişkisini konu alan bir müzikal. Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez ve Adriana Paz, filmdeki performanslarıyla öne çıkıyor.

Danimarka'dan gelen Şişli Kız/ The Girl with the Needle, 1. Dünya Savaşı sonrası Kopenhag'da hayatta kalmaya çalışan hamile bir kadının öyküsünü anlatıyor. Magnus von Horn'un yönettiği film, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı.

Nosferatu, ünlü sinemacı F. W. Murnau'nun 1922 yapımı klasiğinden Robert Eggers'in özgün yorumuyla yeniden beyazperdede. Bir genç kadın ile korkunç vampir arasındaki gotik hikaye, Bill Skarsgård ve Lily-Rose Depp'in performanslarıyla dikkat çekecek.

Michel Hazanavicius'un yönettiği En Değerli Hediye/ The Most Precious of Cargoes, zorlu savaş şartlarında hayatta kalmaya çalışan bir çiftin öyküsünü anlatan tek animasyon filmi olarak festivalde gösterilecek.

Fabrika Ayvalık'ta düzenlenecek bu özel festival, sinemaseverlere unutulmaz bir kış deneyimi yaşatacak.

Biletler ise 17 Ocak Cuma günü Biletix üzerinden satışa sunulacak. Biletler, 29 Ocak'a kadar 250 lira, 29 Ocak'tan itibaren ise 275 lira olacak.