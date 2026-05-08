Ayvalık Küçükköy Teferiç Şenlikleri Başladı

(BALIKESİR)- Ayvalık'ın kültürel etkinlikleri arasında yer alan Küçükköy Teferiç Şenlikleri, yoğun katılımla başladı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen şenlik, 10 Mayıs'a kadar müzik, dans ve kültürel etkinliklerle vatandaşları bir araya getirecek.

Ayvalık Küçükköy Teferiç Şenlikleri yoğun katılımla başladı. "Baharda Şenlik Bir Başka!" sloganıyla düzenlenen etkinliğe; Srebrenitsa Anneleri, Türkiye Bosna Sancak Derneği, Pendik Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği ve Karadağ Sosyal Refah Bakanlığı ve belediye temsilcileri katıldı. Şenlik programı, Küçükköy Belediye Hizmet Binası önünden başlayan kortej yürüyüşüyle açıldı. Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Tarihi Küçükköy Camii avlusunda sona erdi.

BİRLİKTELİK VURGUSU

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Teferiç Şenlikleri'nin geleneksel bir buluşma haline geldiğini belirterek, etkinliğin kültürel birlikteliği güçlendirdiğini ifade etti. Ayvalık'ın, tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada, hoşgörüyle yaşadığı bir kent olduğunu ifade eden Ergin, hiç kimsenin diğerinden üstün görülmediğini söyledi.

Başkan Ergin şöyle devam etti:

"Bugün burada yalnızca bir şenliği başlatmak için değil; geçmiş ile geleceği buluşturan, kültürümüzü yaşatan, dostluğu büyüten çok özel bir geleneği birlikte yaşatmak için bir aradayız. Küçükköy'ün kalbinde, doğanın tüm cömertliğiyle kucakladığı bu güzel coğrafyada, Teferiç'in o eşsiz ruhunu yeniden hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teferiç, sadece bir eğlence değildir. Teferiç; bir hatırlayıştır. Teferiç; köklerimize, birlikte yaşama kültürümüze, komşuluğa, paylaşmaya ve dayanışmaya duyduğumuz saygının adıdır. Yüzyıllardır Balkanlardan Ege'ye taşınan bu güzel gelenek, farklı kültürlerin bir arada nasıl zenginleştiğinin en güzel örneklerinden biridir. Küçükköy, bu anlamda sadece bir mahalle değil; bir hafıza mekanıdır. Her sokağında bir hikaye, her taşında bir iz, her insanında bir emek vardır. Bugün burada kurulan sofralar, yakılan ateşler, söylenen şarkılar, edilen sohbetler; aslında bizi biz yapan değerlerin yeniden hayat bulmasıdır. Birlikte gülmenin, birlikte üretmenin, birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bizler, bu mirası sadece korumakla yetinmeyeceğiz; onu geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kültürümüzü yaşatırken, gençlerimize de bu değerleri aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur."

Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek, gençlerimizin bu geleneğe sahip çıktığını bilmek bizlere umut veriyor. Çünkü biliyoruz ki bir kültür, ancak onu sahiplenen nesillerle yaşar. Bu güzel şenliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, sanatçılarımıza, esnafımıza, gönüllülerimize ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin emeğiyle bu meydan yalnızca bir etkinlik alanı değil, bir buluşma, bir kaynaşma, bir umut alanına dönüşmüştür. Bugün burada attığımız her adım, kurduğumuz her bağ, geleceğe bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Unutmayalım ki; şehirler sadece binalardan ibaret değildir. Şehirleri anlamlı kılan, içindeki insanların kurduğu bağdır, paylaştığı duygudur, yaşattığı kültürdür. ve biz Ayvalık'ta, bu bağı her geçen gün daha da güçlendiren büyük bir aileyiz. Bu güzel şenliğin dostluğa, kardeşliğe, barışa ve birlikteliğe vesile olmasını diliyorum. Teferiç'in coşkusu, neşesi ve bereketi hepimizin hayatına yansısın. Hep birlikte nice güzel şenliklerde buluşmak dileğiyle. Küçükköy Teferiç Şenliğimiz kutlu olsun."

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise Küçükköy'ün kültürel ve tarihi önemine dikkat çekerek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise Sırpların katliamında eşini, çocuklarını, çok sayıda yakınını kaybettiğini söyledi. Etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Subasic, davet için teşekkür etti.

PAZAR GÜNÜNE KADAR YOĞUN PROGRAM

Şenlik kapsamında 9 Mayıs Cumartesi günü Küçükköy'ün farklı noktalarında sokak konserleri düzenlenecek. Gün boyunca devam edecek etkinliklerde çocuklar için Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yaratıcı teknolojiler atölyesi gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise yöresel kıyafet defilesi, halk oyunları ve ritim grubu gösterileri sahnelenecek. Günün finalinde saat 21.00'de Sevim Kahya ve SakoBand Orkestrası konser verecek. Şenliğin son günü olan 10 Mayıs Pazar'da da sokak konserleri gün boyunca devam edecek. Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Teferiç Şenlikleri, üç gün boyunca konserler, atölyeler ve kültürel etkinliklerle bölge halkını ve ziyaretçileri bir araya getirecek.