Ayvalık'ta 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin Yapımına Başlanıyor

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentte çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm çalışmalarını güçlendirmek amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin yapımına başlanacağını belirterek, "Ayvalık Belediyesi Atık Getirme Merkezi hem ayrıştıracak hem eğitecek; geri dönüşüm sayesinde ekonomiye de katkı sunacak" dedi.

Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında kurulacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, 2 bin 600 metrekarelik alanda inşa edilecek ve yaklaşık 180 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Modern ve çok amaçlı olarak tasarlanan merkezde, geri dönüşüme yönelik birçok hizmet tek çatı altında toplanacak.

Başkan Mesut Ergin, Atık Getirme Merkezi'nin yalnızca atıkların ayrıştırıldığı bir tesis olmayacağını belirterek, "Bu merkezde atıklar geri dönüşüme kazandırılırken aynı zamanda vatandaşlarımızın çevre konusunda bilinçlenmesi de sağlanacak. Ayvalık Belediyesi Atık Getirme Merkezi hem ayrıştıracak hem eğitecek; geri dönüşüm sayesinde ekonomiye de katkı sunacak" dedi.

Projenin Ayvalık'ın çevre politikaları açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ergin, "Modern ve çok amaçlı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizle hem çevremizi koruyacak hem de atıkları ekonomiye kazandıracağız. Ayvalık'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Her mahalleye mobil atık getirme merkezi

Merkezde 17 farklı depo alanından oluşan ayrıştırma bölümleri, kantar sistemi ve hizmete uygun araç filosu yer alacak. Ayrıca atölye çalışma alanları ve eğitim merkeziyle birlikte tesisin sosyal yaşama entegre edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda her yaştan vatandaşa yönelik interaktif eğitim programları düzenlenerek sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Öte yandan, Ayvalık genelinde atık yönetimini güçlendirmek için yeni uygulamalar da devreye alınacak. Belediyenin planlamasına göre her mahalleye mobil atık getirme merkezleri kurulacak, ilk etapta belirlenen mahallelere ise ikili sistem evsel atık ve geri dönüştürülebilir mavi atık konteynerleri yerleştirilecek.