Ayvalık'ta 12 Dolandırıcı Tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyadan yatırım vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir vatandaşın sosyal medya platformunda gördüğü yatırım ilanıyla 7 milyon 811 bin 806 lira dolandırıldığını beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekinin para gönderdiği şirketlerin sigortalı çalışanlarının olmadığı, firmanın paravan olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ekiplerce tespit edilen 44 zanlının yaklaşık 860 milyon liralık işlem hacimlerinin olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında polis ekipleri 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 9'unun savcılık sorgusunun ardından salıverildiği, 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.