Ayvalık'ta 19 Mayıs Coşkusu

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda öğrencilerin sergilediği performanslar izleyenlerden büyük alkış aldı.
Ayvalık'ta 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen kutlama programı sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından program, Hüsnü Uğural Stadyumu'nda öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.
Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve ilçe protokolü, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Yoğun katılımla gerçekleşen program, büyük bir coşku içinde sona erdi.
