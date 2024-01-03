Balıkesir Ayvalık\'ta 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Ayvalık'ta 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekiplerce göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 panelvan minibüse el konuldu.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Başkanlığına sevk edilecekleri öğrenildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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