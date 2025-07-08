Ayvalık\'ta 3 bin 903 uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 bin 903 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Polis ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen A.D'yi (28) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 bin 903 uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Zanlının, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.