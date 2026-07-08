Küçükköy'ün Tarihi Yel Değirmenleri, Ayvalık Turizmine Kazandırılıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla Küçükköy'deki beş tarihi yel değirmeni gün yüzüne çıkarılıyor. Restorasyon sürecinin ardından bölgenin önemli bir turizm ve kültür rotası haline getirilmesi hedefleniyor.

Küçükköy Mahallesi'nde bulunan beş tarihi yel değirmeni, Ayvalık Belediyesi'nin girişimleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, kazı çalışmalarının Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla, Balıkesir Müze Müdürlüğü denetiminde belediye ekipleri tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Ergin, tarihi yel değirmenlerinin tescillenmesi ve rekonstrüksiyonunun, Küçükköy'ün kültürel kimliğini güçlendirecek kapsamlı dönüşümün önemli bir adımı olduğunu belirtti.

Bölgenin hazırlanacak proje doğrultusunda ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezine dönüştürüleceğini ifade eden Ergin, "Kentimizin hafızasını koruyarak silüetini ve turizm potansiyelini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.