Ayvalık'ta 65 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'a bağlı Güneş Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Gelen yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84", Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile adaya ulaştı.

Ekipler, 40'ı çocuk 65 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.