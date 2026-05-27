Ayvalık'ta Bayram Yoğunluğu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nda, bayram tatiliyle birlikte yoğun bir hareketlilik yaşandı. Tatili Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık'taki Deniz Hudut Kapısı'nda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Tatili Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz hudut kapısına akın etti. Tatilciler hudut kapısında yoğunluğa neden olurken, uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talep nedeniyle hem hudut kapısı geçişlerinde hem de feribot seferlerinde hareketlilik sürerken, işletmeciler artan yolcu trafiğinin bölge turizmine olumlu yansıdığını belirtti. Resmi verilere göre, arife gününde Ayvalık'tan Midilli'ye geçiş yapan yolcu sayısı 1000 olduğu bildirildi. Bayramın birinci günü olan bugün ise bu sayı 1500'e yükseldi. Bölgede faaliyet gösteren ulaşım firmalarının bayram süresince seferlerin süreceği belirtildi.

Yolculuk öncesi hudut kapısında bekleyen vatandaşlar ise tercihlerini değerlendirdi. Adapazarı'ndan geldiğini belirten Beytur Gençcan, eşiyle birlikte 10 yıldır bayram tatillerinde Midilli'yi tercih ettiklerini ifade etti.

İlk kez Midilli Adası'na gideceğini belirten İstanbullu İlsu Akın Keskin ise adanın geniş yüz ölçümü ve sunduğu farklı gezi olanakları nedeniyle bu rotayı seçtiğini dile getirdi.