Ayvalık Belediyesi'nin Resim Atölyelerine Yoğun İlgi - Son Dakika
Ayvalık Belediyesi'nin Resim Atölyelerine Yoğun İlgi

14.04.2026 12:06  Güncelleme: 13:35
Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen resim ve kara kalem atölyeleri, çocukların sanata olan ilgisini artırıyor. 8-13 yaş aralığındaki çocuklar, eğitmen Aylin Menekşe eşliğinde yaratıcı çalışmalar yapma fırsatı buluyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen resim ve kara kalem atölyeleri, çocukların yoğun ilgisiyle karşılanırken ortaya çıkan çalışmalar beğeni topluyor. Sanatla erken yaşta tanışan çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan atölyeler, hafta sonlarını sabırsızlıkla bekleyen minik sanatçıların ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Ayvalık Belediyesi tarafından Kırlangıç Yaşam Merkezi, Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'de düzenlenen resim ve kara kalem atölyeleri, sanatla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyen çocukların buluşma noktası haline geldi. 8-13 yaş grubu başta olmak üzere farklı yaş aralıklarından çocukların katılım gösterdiği kurslar, hem eğitici hem de keyifli içeriğiyle dikkat çekiyor.

Resim öğretmeni Aylin Menekşe eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar, temel çizim tekniklerinden kara kalem çalışmalarına kadar birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Titizlikle yürütülen eğitim sürecinde çocukların ortaya koyduğu eserler, aileler ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topluyor.

Yaş gruplarına göre planlanan atölyeler, dört ayrı kategoride düzenleniyor. Buna göre 13 yaş ve üzeri katılımcılar 11.00-12.00 saatleri arasında eğitim alırken, 5-8 yaş grubu 12.00-13.00 saatleri arasında atölyeye katılıyor. 9-10 yaş grubu çocuklar için dersler 13.30-14.30 saatleri arasında yapılırken, 11-12 yaş grubuna yönelik çalışmalar ise 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi'nin Resim Atölyelerine Yoğun İlgi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi'nin Resim Atölyelerine Yoğun İlgi - Son Dakika
