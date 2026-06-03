Ayvalık'ta Doğal Gaz Çalışması Sonrası Yol Onarım Faaliyetleri Sürüyor

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 150 Evler ile Ali Çetinkaya mahallelerinde doğal gaz altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol ve kaldırımların onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 150 Evler ile Ali Çetinkaya mahallelerinde yol ve kaldırımların onarım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarına öncelik verildiği belirtti. Ergin, özellikle teknik açıdan daha hassas ve zorlu olan noktalarda ekiplerin, titizlikle görev yaptığını söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yolların yeniden güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiğini hatırlatan Ergin, "Yasal süreçler çerçevesinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle zarar gören yol ve kaldırımlar en kısa sürede müdahale ediliyor. Mahalle sakinlerinin bugüne kadar gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor" diye konuştu.