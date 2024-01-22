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Ayvalık'ta fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu - Son Dakika
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Ayvalık'ta fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu

Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ayvalık\'ta fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu
22.01.2024 - 14:55,
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne, sürüklenerek karaya oturdu.

Ayvalık'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına zor anlar yaşattı. Hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle halatı kopan 'Sim' adlı yelkenli tekne Sefa-Çamlık mevkisinde karaya oturdu. Yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ayvalık'ta fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu - Son Dakika
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