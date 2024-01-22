Ayvalık\'ta fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu

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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne, sürüklenerek karaya oturdu.

Ayvalık'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle halatı kopan 'Sim' adlı bir tekne Sefa-Çamlık mevkiinde karaya oturdu. Yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.