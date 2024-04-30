Balıkesir\'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 göçmen yakalandı, bir kişi tutuklandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan operasyonda bir insan kaçakçısı ile 6 düzensiz göçmeni yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen insan kaçakçısı tutuklanırken, yakalanan düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İnsan kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen bir otomobile ise el konuldu.