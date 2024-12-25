Ayvalık\'ta Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu Ayvalık Belediyesi

Güncel

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta düzenlenen Kurumlararası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın finalinde, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi karşı karşıya geldi. Finalde, şampiyonluğu göğüsleyecek takımın sporcularına verilecek 10 adet çeyrek altının, Ayvalık Belediyesi Öğrenci Lokantası'na bağışlanması kararlaştırıldı.

Ayvalık Burda Yayın Grubu tarafından organize edilen Kurumlararası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda final maçı, Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynandı. Karşılaşmayı 4-3 kazanan Ayvalık Belediyesi, kupanın sahibi oldu. Final karşılaşması öncesinde bir araya gelen takımların oyuncuları, örnek bir karara imza attı. Turnuvada şampiyonluğu göğüsleyecek takımın sporcularına verilecek 10 adet çeyrek altının, Öğrenci Lokantası'na bağışlanması kararlaştırıldı.

Ayvalık Belediyesi Sarızeybek Sosyal Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve daire amirleri de izledi.

Karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupası, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından takıma verildi.

Karşılaşmanın ardından Ayvalık Belediyesi oyuncuları, on adet çeyrek altını, Türkiye'nin ilk öğrenci lokantasına bağışladı.