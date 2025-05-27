Ayvalık'ta İlk Kez 'GastroFest' Düzenleniyor - Son Dakika
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Ayvalık'ta İlk Kez 'GastroFest' Düzenleniyor

27.05.2025 12:13
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GastroFest Ayvalık, 30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek. Festivalde ünlü şefler atölye çalışmaları, paneller ve çeşitli etkinliklerle Ayvalık mutfağını tanıtacak.

(BALIKESİR) - Bu yıl ilki düzenlenecek "GastroFest Ayvalık", 30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gastronomi tutkunlarını ağırlayacak. Festival boyunca ünlü şeflerle tadım ve atölye çalışmaları, paneller, canlı müzik performansları ve film gösterimleri ile yerel ürünlerin sergileneceği stantlar, katılımcıları bekliyor olacak.

Türkiye'nin en özel gastronomi duraklarından Ayvalık; yüzlerce mezenin, zeytinyağının, deniz ürününün, otların lezzetini üç günlük bir festivalle dünyaya tanıtacak. Gastrofest Ayvalık'a katılacak konuklar, Ayvalık mutfağının en özel lezzetlerini ünlü şeflerin ağzından dinleyecek.

Michelin yıldızlı şefler Ayvalık'ta

Michelin yıldızlı Ayvalık mutfağından yetişen genç Şef Ulaş Durmaz, baharat ve meze araştırmaları konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Umut Karakuş, şef ve televizyon programcısı Türev Uludağ, Türk mutfağının önde gelen isimlerinden Şef Vedat Başaran, Master Şef ve program yapımcısı Hazer Amani, gastronomi, turizm ve kültürel çeşitlilik üzerine yazılar yazan gastronomi elçisi A. Nedim Atilla, sunuculuğunu Elif Korkmazel ve CNBC-e ekranlarının yüzü Şafak Tükle Uysal'ın yapacağı Gastrofest Ayvalık'ta, üç gün boyunca mutfağın önemli değerleri ön plana çıkacak.

"Ayvalık Mutfağı'nın Kalbine Yolculuk"

Teması, "Ayvalık Mutfağı'nın Kalbine Yolculuk" olarak belirlenen festivalde, Ayvalık'ın mutfak zenginliği her yönüyle tanıtılacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin yerel üreticiye destek olmanın yanı sıra Ayvalık'ın gastronomi kimliğini dünyaya duyuracağını belirtti. Ergin, festivale tüm vatandaşları davet ederek, "GastroFest, Ayvalık'ın sadece lezzetlerini değil, kültürel mirasını ve yaşam tarzını da paylaşacağı bir buluşma noktası olacak. Herkesi bu eşsiz lezzet yolculuğuna davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta İlk Kez 'GastroFest' Düzenleniyor - Son Dakika

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