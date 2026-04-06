Ayvalık'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu
Ayvalık'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Ayvalık\'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu
06.04.2026 11:31
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, polisin iki ayrı eve düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde sahte içki ve içki üretim düzeneği ile kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik saha çalışmaları kapsamında, önceki gün, iki ayrı eve operasyon düzenledi. Evlerdeki aramalarda seri üretim safhasına ulaştığı anlaşılan toplam 35 paket kaçak sigara, 830,25 litresi şarap, 320 litresi etil alkol olmak üzere çeşitli türlerde toplam 1300 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan profesyonel damıtma düzenekleri, şişeleme aparatları ve çok sayıda sarf malzemesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sahte İçki, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ayvalık'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu - Son Dakika
