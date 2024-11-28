Ayvalık'ta Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı İçin Protokol İmzalandı

Ayvalık\'ta Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı İçin Protokol İmzalandı

Ayvalık Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği arasında, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) için iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, protokolün Ayvalıklı kadınlara fayda getireceğine inandığını dile getirdi.

28.11.2024 13:19  Güncelleme: 14:22
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği arasında, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kurumsal iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Protokolün kentimize, Ayvalıklı kadınlara fayda getireceği inancıyla hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ayvalık Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ile Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı kurumsal iş birliği protokolünü imzaladı. Belediye başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, dernek üyelerinin yanı sıra kadın belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, dernek tarafından geliştirilen ve 16 oturumdan oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'nın protokolde belirlenen esasları doğrultusunda, Ayvalık'ta uygulanması ve daha fazla kadının KİHEP'ten faydalanabilmesini hedeflediklerini söyledi. Başkan Ergin, "Kadınların mevcut yasalardaki haklarını öğrenmesinin önünü açacak olan protokolün, kentimize, Ayvalıklı kadınlara fayda getireceği inancıyla hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan, Ayvalık Belediyesi Kadın Danışmaevi tarafından düzenlenen "Bu Kalabalığı Hatırla" belgesellerinin gösterimi, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Gösterimin ardından Kadının İnsan Hakları Derneği ekibinden, Duygu Dokuz ve Hande Yüksel ile katılımcılar arasındaki söyleşi büyük ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Mesut Ergin, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

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