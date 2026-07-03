Ayvalık'ta kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Ayvalık'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

03.07.2026 21:30
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Denizde kaybolan 24 yaşındaki B.D'nin cesedi, Ayvalık'taki arama çalışmalarıyla bulundu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde kaybolan kişinin, su altı arama kurtarma ekiplerince cesedi bulundu.

Ayvalık'ta aralarında 24 yaşındaki B.D'nin de bulunduğu bir grup tekneyle denize açıldı.

Kara Ada açıklarında demirleyen tekneden denize giren B.D, bir süre sonra gözden kayboldu.

Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu denizin yaklaşık 15 metre derinliğinde bulunan B.D'nin cesedi, sudan çıkartılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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