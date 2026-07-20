Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümü, Ayvalık'ta Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümü, Ayvalık'ta Törenle Kutlandı

20.07.2026 15:32  Güncelleme: 16:41
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene kaymakam, belediye başkanı, garnizon komutanı, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(BALIKESİR) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, kurum amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi'nin çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi önemine dikkat çekildi.

Törenin ardından Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit öncülüğündeki protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube binasına geçti. Burada dernek şube temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ile temsilcilik yöneticileri tarafından hazırlanan şükran belgeleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yıl Dönümü, Ayvalık'ta Törenle Kutlandı - Son Dakika

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