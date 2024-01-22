 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ayvalık'ta kuvvetli poyraz yelkenliyi kıyıya sürükledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta kuvvetli poyraz yelkenliyi kıyıya sürükledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle 14 metrelik bir yelkenli kıyıya sürüklendi. Fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken hava sıcaklığı da düştü. Reklam panoları uçtu ve bir kameriye devrildi. Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferleri de iptal edildi.

Ayvalık\'ta kuvvetli poyraz yelkenliyi kıyıya sürükledi
22.01.2024 - 14:35,
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz 14 metrelik yelkenliyi kıyıya sürükledi.

İlçede hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşan poyraz, başta deniz ulaşımı olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.

Meteorolojiye göre hızı saatte 65 ila 70, zaman zaman da 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Palmiyeler mevkisinde demirli bir yelkenli kıyıya sürüklendi.

Bazı reklam panolarının uçtuğu fırtınada, Sefa-Çamlık Mahallesi sahilinde bulunan bir kameriye de devrildi.

Fırtına dolayısıyla Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferleri dünden beri yapılamıyor.

İlçede Midilli-Ayvalık arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Jale, yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nin iki yakasını birleştiren feribot seferlerinin kuvvetli fırtına yüzünden gerçekleştirilemediğini, seferlerin çarşamba gününe kadar yapılamayacağını söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Fırtına, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta kuvvetli poyraz yelkenliyi kıyıya sürükledi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 02:36:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta kuvvetli poyraz yelkenliyi kıyıya sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement