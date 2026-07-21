Ayvalık'ta Yol Kenarında Karavan Parkı Yasaklandı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Ayvalık'ta motorlu ve çekme karavanların yerleşim yeri içindeki karayolu kenarlarına park edilmesini yasakladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin aldığı karara göre, Ayvalık'ta yalnızca karavan park alanları kullanılabilecek. Bu alanlar dışında, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar ile sahil şeridindeki yol kenarlarına motorlu ve çekme karavanların park etmesine izin verilmeyecek.

Kararın gerekçesinde özellikle yaz aylarında Altınova sahili, Çamlık Mevkii, Badavut Sahili, Cunda Patrica Mevkii ve Sarımsaklı sahil şeridi gibi bölgelerde karavanların uzun süreli ve düzensiz şekilde konakladığı belirtildi. Bazı karavan sahiplerinin tente, portatif çit ve araçlarını kullanarak kendilerine özel alan oluşturduğu, bu durumun vatandaşların ortak kullanım alanlarını kısıtladığı ifade edildi.

Ayrıca bazı karavanların çevrede çöp bırakarak sahil ve doğal alanların kirlenmesine neden olduğu, sezon sonunda ise özellikle çekme karavanların aylarca cadde, sokak, park ve ücretsiz otoparklarda bırakılarak kamusal alanları işgal ettiği vurgulandı.

UKOME kararında, uzun süre park halinde bırakılan bazı karavanlarda plaka veya iletişim bilgilerinin bulunmamasının acil durumlarda sorun oluşturduğu da kaydedildi.

Alınan karar doğrultusunda, Ayvalık'ta karavan park alanları dışında yerleşim yeri içindeki karayolu kenarlarına motorlu ve çekme karavanların park edilmesi yasaklanırken, ilgili belediye tarafından gerekli trafik işaret ve levhaları yerleştirilecek. Denetimlerin de yeni düzenleme kapsamında artırılması bekleniyor.