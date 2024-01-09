Ayvalık\'ta Sağanak Yağmur Sonucu Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dün akşam aniden bastıran ve gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Onlarca evin bahçesi ile zemin ve bodrum katlarında su baskınları yaşandı. Kentte 14 saatte metrekareye 70.5 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Ayvalık'ta dün saat 21.000 sıralarında başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle Aliçetinkaya, Hayrettinpaşa ve Sefa-Çamlık mahallelerinin de aralarında bulunduğu 15 noktada cadde ve sokaklar dereye döndü. Alçak kesimlerde evlerin bahçeleriyle bodrum ve zemin katları suyla doldu. Vatandaşlar, suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Zabıta ekipleri, gece boyunca suların tahliyesi için mücadele etti.

Menfezlerin taşması ve bazı noktalarda doğal gaz çalışmasına bağlı olarak rögarların kum dolması nedeniyle su baskını yaşanan yer sayısında artış olduğu belirtildi. Kentte 14 saatte metrekareye 70.5 kilogram yağış düştüğü bildirildi.