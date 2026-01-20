Ayvalık Belediyesi, Tarihi Gümrük Meydanı'nda Yürütülen Çalışmalarda Sona Yaklaştı

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta uzun yıllardır otopark olarak kullanılan deniz kenarındaki tarihi Gümrük Meydanı'nda yürütülen düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla meydanın denizle bütünleşen, güvenli ve modern bir kamusal alan olarak kente kazandırılması hedefleniyor.

Ayvalık Gümrük Meydanı'nda yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tarihi Gümrük Meydanı'nın kentin yaşayan, nefes alan ve 7'den 70'e her yaştan insanın özgürce yararlanacağı bir alan ve buluşma noktası olacağına işaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni meydanın; ilçenin marka etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede planlandığını söyledi.

Tarihi Gümrük Meydanı'nın zemin kaplamasında granit ve bazalt kullanıldığını, bu malzemelerin hem uzun ömürlü hem de deniz iklimine dayanıklı olması sebebiyle tercih edildiğini belirten Ergin, şu bilgileri verdi:

"Bu alan Ayvalık halkınındır"

"Araçların kullanacağı yol, bir aracın düşük hızla geçmesine izin verecek şekilde daraltıldı. Trafik düzeni de ulusal standartlara uygun biçimde projelendirildi. Otel önü ve Antikacılar Çarşısı'nın bulunduğu alan artık otopark olarak kullanılmayacak. Bu bölge yalnızca kısa süreli yolcu indirme-bindirme noktası olacak. Uzun süreli ve düzensiz parka kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu alan Ayvalık halkınındır. Meydanda klasik geniş yeşil alanlar yerine, etkinlik dönemlerinde kolayca düzenlenebilen modüler peyzaj elemanları kullanıldı. Böylelikle hem günlük kullanımda dinlenme alanları hem de festival ve konser zamanlarında hızlı dönüşüm imkanı sağlandı. Ayrıca ziyaretçiler için estetik ve dayanıklı bir gölgelik yapısı tasarlandı."

Meydanda ayrıca, belediye tarafından işletilecek küçük ölçekli çay-kahve birimi, ticari işletmelerle rekabet etmeyecek şekilde sınırlı ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikasıyla hizmet verecek.

Meydan, hem gündelik yaşamda herkes için çağdaş ve güvenli bir kamusal alan hem de etkinlikler için esnek, geniş ve düzenli bir buluşma noktası olacak.