Ayvalık'ta Tarihi Taş Bina Performans Sanatları Merkezi Olarak Açıldı

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(ANKARA) - Ayvalık'ın eski bir mahallesinde, 19'uncu yüzyıldan bu yana çırçır fabrikası, sabun fabrikası ve sonrasında da zeytin deposu olarak kullanılan tarihi taş bina, modernize edilerek "Fabrika Ayvalık" adıyla performans sanatları merkezi olarak sanatseverlerle buluştu.

Ayvalık'ta bir tarafı işlek bir caddeye, diğer tarafı ise limana açılan taşlarla döşeli sokak üzerinde bulunan taş bina, 2010 yılından itibaren sanat gönüllülerinin kurduğu Ayvalık Sanat Derneği'nin çabalarıyla tiyatro salonuna dönüştürülmüş ve bölgeye uzun yıllar hizmet etmişti. Şimdi ise modernize edilerek "Fabrika Ayvalık" adıyla yeniden kuruldu. 15 Haziran akşamı "Gayri İhtiyari" ile sahnesini açan Fabrika Ayvalık, İpek Türktan'ın sahnelediği ve Mehmet Şerif Sağıroğlu'nun kanun ile eşlik ettiği gösteri sergilendi.

19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan açılışta, sanatsal çifte randevu gerçekleşecek. Avusturyalı ve Türk sanatçılar ve öğretim üyeleri tarafından inşa edilmiş olan Sea Change girişimi kapsamında, Orlando Trip ve Dido Fabrika Ayvalık'ta sahne alacak. Bu işbirliği Avusturya Kültür Ofisi ve AB Sivil Düşün Programının katkılarıyla gerçekleşecek. Fabrika Ayvalık programına 20 Haziran'da Fabrika Disco, 21 Haziran'da Çağrı Sinci ve 22 Haziran'da Bilal Karaman konseriyle devam edecek.