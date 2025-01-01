Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.G. idaresindeki 10 U 2456 plakalı hafif ticari araç, Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvalık Tellikavaklar mevkisinde S.F. yönetimindeki 17 AGT 742 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, S.G'nin aracındaki H.B, A.E.G. ve İ.A.G. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?