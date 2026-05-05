Ayvalık'ta Yaban Domuzu İnişi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, aç kalan yaban domuzları yiyecek aramak için yerleşim alanına indi.
İlçenin turistik noktalarından Sefa Çamlık Mahallesi'nde görülen domuz sürüsü, mahalle sakinlerine tedirginlik yaşattı.
Domuz sürüsünün sokakların yanı sıra parklarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradığı görüntülendi.
