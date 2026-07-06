ALEVLER 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde köpek çiftliği yakınındaki çöplük alanda çıkan yangına, 4 itfaiye aracı, 11 kişilik ekip ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 10 kişilik ekiple müdahale edildi. Alevler, 1 saatlik çaba sonucu saat 13.30 sıralarında kontrol altındı. Çöplükte soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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