Ayvalık Belediyesi'nden Yeni Mahalle'de Sosyal Yaşam Merkezi İçin İlk Adım

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Yeni Mahalle'de hayata geçireceği Sosyal Yaşam Merkezi projesiyle bölgeye yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında hizmete açılacak 2'nci Çocuk Etkinlik Merkezi, Mahalleevleri ve Taziye Evi'nin temel kazı çalışmalarına başlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kazı sürecinin tamamlanmasının ardından tesislerin temelinin atılacağını açıkladı.

Kent merkezinde yer alan ve çam ağaçlarıyla kaplı yeşil dokusuyla dikkat çeken Yenimahalle'de uzun yıllardır hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi, yeni inşa edilen Kademe Binası'na taşındı. Yıllardır çöp kamyonlarının park alanı olarak kullanılan, gürültü ve çevresel rahatsızlık nedeniyle şikayetlere konu olan alanın yıkımının ardından bölgede dönüşüm süreci başladı.

Çok amaçlı olarak planlanan Sosyal Yaşam Merkezi'nde; belediyenin ikinci "Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi", mahalle sakinlerinin kullanımına açık Taziye Evi ve Mahalleevleri yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahallenin sosyal yaşamına önemli katkı sunulması hedefleniyor.

Merkezin yalnızca sosyal değil, ekonomik anlamda da katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Mesut Ergin, Mahalleevi bünyesinde kadınların üretime katılarak aile bütçesine destek sunacağını belirtti. Çocuklar için güvenli ve eğitimi destekleyen bir ortam oluşturulacağını ifade eden Ergin, merkezin istihdamı artıran ve sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli bir yapı olacağını kaydetti.