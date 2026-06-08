Ayvalık Belediyesi'nden Fatih Caddesi'nde Yol Düzenleme Çalışması

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Fatih Caddesi'nde yürütülen yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Ayvalık Belediyesi tarafından Yeni Mahalle, Ayvalık Devlet Hastanesi ve kent merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan güzergahta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yaklaşık 350 metrelik yolun daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirildiğini ifade eden Ergin, bölgede kapsamlı bir ulaşım düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yeni Mahalle ile Devlet Hastanesi arasındaki kavşağın akıllı kavşak olarak yeniden düzenleneceğini aktaran Ergin, "Trafik akışını daha güvenli ve daha konforlu hale getireceğiz. Kaldırım düzenlemeleriyle yayalarımız için güvenli bir üstyapı oluşturacak, Ayvalık merkez ile Devlet Hastanesi arasındaki güzergahta vatandaşlarımız rahatlıkla yürüyebilecek" dedi.

Ayvalık'ın kent merkezine giriş noktalarından olan bölgede belediyeye ait otoparkların da hizmet vereceğini dile getiren Ergin, "Park et, devam et uygulamalarıyla trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Kentimize yakışan düzenli, güvenli ve modern bir görünüm oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.