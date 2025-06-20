Ayvalık\'ta Zeytinlikte Yangın

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.