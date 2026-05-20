Ayvalıkgücü'nün Genç Yıldızı Boz, Ay-Yıldızlı Formaya Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalıkgücü'nün Genç Yıldızı Boz, Ay-Yıldızlı Formaya Bir Adım Daha Yaklaştı

20.05.2026 09:14  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşındaki ön liberosu Emirhan Boz, gösterdiği performansla Ümit Milli Takım kamp kadrosuna davet edildi. Genç futbolcu, milli formayı giyme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

(BALIKESİR) - Ayvalıkgücü Belediyespor'da genç yeteneklerin yükselişi sürüyor. Daha önce milli takım kadrosuna çağrılan ve Bodrum FK'ye tranfer olan Ali Habesoğlu'nun ardından şimdi de başarılı futbolcu Emirhan Boz'a Ümit Milli Takım'dan davet geldi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki ön libero, ay-yıldızlı ekibin kamp kadrosuna çağrılmanın heyecanını yaşıyor. Sezon boyunca ilk 11'in değişmez isimlerinden Emirhan Boz, mücadeleci futbolu ve oyun disipliniyle Süper Lig ekiplerinin de radarına girmeyi başardı.

Henüz birkaç ay önce yaptığı açıklamada milli takım ve Avrupa hedeflerinden söz eden genç futbolcu, hayalini kurduğu gelişmenin kısa sürede gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı. Boz, "Milli takım formasını giymek ve Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyordum. Ay-yıldızlı formayı taşımak her genç futbolcunun hayalidir. İnşallah bana da nasip olur diyordum. Çok büyük bir hayaldi, gerçek oldu. Büyüklerimi utandırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, Türk futbolunun önemli isimlerinden Bülent Korkmaz'ın kendisi ile ilgili yaptığı yorumların da motivasyonunu artırdığını belirterek, "Benimle yaşıt birçok futbolcu var. Bu oyuncuların arasından sıyrılıp dikkat çekmek gerçekten çok güzel bir duygu. Bu durum beni saha içinde daha motive ediyor. Antrenmanlarda daha özverili çalışıyorum" dedi.

Ayvalıkgücü cephesinde Emirhan Boz'un milli takıma davet edilmesi büyük gurur yaratırken, genç yıldızın futbol yolculuğu şimdiden ilçede heyecanla takip edilmeye başladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalıkgücü'nün Genç Yıldızı Boz, Ay-Yıldızlı Formaya Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’i aratmayan görüntü Gören şaşıp kalıyor Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
TFF’den Kayserispor’un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı

09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:10
Ferdi Kadıoğlu, Brighton’da sezonun oyuncusu seçildi
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:00:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü'nün Genç Yıldızı Boz, Ay-Yıldızlı Formaya Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.