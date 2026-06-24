Ayvalık'ın Özel Sporcuları, Özel Olimpiyatlar Türkiye Oyunları'nda İlçeyi Temsil Etti

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, Edremit ilçesinde düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Oyunları'nda farklı branşlarda ilçeyi temsil etti.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, organizasyonda Ayvalık'ı temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, Özel Olimpiyatlar Türkiye Oyunları'na Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi bünyesinden 11 öğrenciyle katıldıklarını söyledi.

Ergin, "Öğrencilerden 6'sı basketbol, 4'ü atletizm ve 1'i masa tenisi branşında yarıştı. Sporcuların gösterdiği azim, mücadele ve performansın büyük takdir topladı. Azimleri, cesaretleri ve başarılarıyla hepimize ilham veren öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi yürekten kutluyoruz. Her biri bizim için birer şampiyon. Onları seviyoruz, önemsiyoruz" diye konuştu.