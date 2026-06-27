Ayvaz Dede Şenlikleri 516. Kez Başladı - Son Dakika
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Ayvaz Dede Şenlikleri 516. Kez Başladı

Ayvaz Dede Şenlikleri 516. Kez Başladı
27.06.2026 11:35
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Bosna Hersek'te, Boşnaklar 516. Ayvaz Dede Şenlikleri için dualarla yola çıktı. Ana etkinlik Prusac'ta.

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden gelen atlılar, 516'ncı kez düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere Karaula köyünde buluşarak dualarla Prusac'a doğru yola çıktı.

Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sembollerden biri olan Ayvaz Dede'nin hatırasını yaşatmak adına 516 yıldır düzenlenen şenliklere katılmak üzere 100'den fazla atlı, renkli ve geleneksel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde geldikleri Travnik yakınlarındaki Karaula köyünden tekbir ve dualarla Prusac'a uğurlandı.

Yüzyıllardır devam eden gelenekleri yaşatmak amacıyla her yaştan Boşnak, bir gün sürecek yol için atlarının son hazırlıklarını yaptı.

Şenliklere katılacak atlılar için yola çıkılmadan önce Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Atlıların arasındaki geleneksel kıyafetli Boşnak kadınlar da diğerleriyle yola çıktı.

Şenliklerin ana etkinliği yarın Prusac'ta

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin ana etkinliği, yarın Prusac'ta düzenlenecek. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de programda konser verecek.

Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'i fethinden önce bölgeye gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın sona ermesi için dua ettiği dağda başlayacak etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

Her yıl ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Ayvaz Dede kimdir?

Balkanlar'da İslam'ı tebliğ eden Sarı Saltuk gibi irşat amacıyla Anadolu'dan Bosna Hersek topraklarına gelen ve Horasan erenlerinden olan Akhisarlı Ayvaz Dede, yaygın inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadette bulunup dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan halk da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenliğin, 1990'da yeniden düzenlenmesine başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayvaz Dede Şenlikleri 516. Kez Başladı - Son Dakika

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