Ayyıldız, Adli Tıp Kurumu'nun yılda 1 milyona varan dosyada hizmet verdiğini söyledi

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Adli Tıp Kurumumuz iki asra yaklaşan birikimiyle resmi bilirkişilik hizmeti sunan ülkemizin en köklü kurumlarından biri." dedi.

Ayyıldız, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde yaptığı konuşmada, adli tıp ve adli bilimlerin, maddi gerçeğin bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılmasına yardımcı olarak hukukun ve yargının önünü aydınlattığını söyledi.

Mahkemelerin ve Cumhuriyet savcılıklarının önüne gelen dosyalarda Adli Tıp Kurumunun yaptığı incelemelerin, verdiği raporların ve bilimsel mütalaaların son derece önemli olduğunu belirten Ayyıldız, bilirkişilikte yapılan doğru tespitin, bir kişinin hakkının teslim edilmesinde, bir mağduriyetin giderilmesinde, bazen de gerçeğin yıllar sonra ortaya çıkarılmasında belirleyici olabildiğini ifade etti.

Ayyıldız, bilimsel, güvenilir ve tarafsız bilirkişilik hizmetinin, güçlü bir adalet sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Adli Tıp Kurumumuz da iki asra yaklaşan birikimiyle resmi bilirkişilik hizmeti sunan ülkemizin en köklü kurumlarından biri. Bugün geldiğimiz noktada Adli Tıp Kurumu yalnızca klasik anlamda otopsi yapan veya tıbbi değerlendirme sunan bir kurum değildir. Adli genetikten adli toksikolojiye, adli bilişimden adli belge incelemeye, adli trafik incelemelerinden adli psikiyatriye kadar çok geniş bir alanda, hekimlerin yanında mühendislerin, kimyagerlerin, biyologların ve farklı disiplinlerden uzmanların birlikte çalıştığı çok yönlü bir resmi bilirkişilik kurumu haline gelmiştir. Son yıllarda Adalet Bakanlığı olarak yapılan yatırımlarla Adli Tıp Kurumunun teşkilat yapısı güçlendirilmiş, hizmet ağı ülke geneline yaygınlaştırılmış, yeni ihtisas kurulları ve daireleri kurulmuş ve fiziki ve teknik kapasitesi geliştirilmiştir."

Ayyıldız, Adli Tıp Kurumunun 16 Adli Tıp Grup Başkanlığı, 161 Adli Tıp Şube Müdürlüğü ile yılda 1 milyona varan adli dosyada yargı mercilerine bilimsel ve teknik bilirkişilik hizmeti verdiğini kaydetti.

Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarının uluslararası standartlarda çalışmasına, kalite ve akreditasyon sisteminin yaygınlaştırılmasına özel önem verdiklerini aktaran Ayyıldız, "Bilirkişilikte güven, yalnızca sonuca değil, o sonuca hangi yöntemle, hangi standartta ve hangi bilimsel süreçten geçilerek ulaşıldığına da bağlıdır. Adalet Bakanlığı olarak, Adli Tıp Kurumumuzun insan kaynağını, teknolojik imkanlarını ve hizmet kapasitesini geliştirmeyi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Adli tıp ve adli bilimler kurumlarının sabit kalması düşünülemez"

Bakan Yardımcısı Ayyıldız, bilim ve teknolojinin çok hızlı değiştiğini, bundan yalnızca birkaç yıl önce adli tıp ve adli bilimlerin gündeminde sınırlı ölçüde bulunan birçok konunun bugün daha sık karşılaşılmaya başlandığını dile getirdi.

Yapay zeka, dijital deliller, deepfake görüntü ve sesler, yeni nesil DNA teknolojileri, gelişmiş toksikolojik analizler, adli radyoloji ve virtopsinin bunlardan sadece birkaçı olduğunu ifade eden Ayyıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Adli tıp ve adli bilimler kurumlarının sabit kalması düşünülemez. Yeni suç biçimlerine, yeni delil türlerine ve yeni teknolojilere bilimsel yöntemlerle cevap verebilen, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve gerektiğinde bu gelişmelere yön verebilen kurumlara ihtiyacımız var. Adli Tıp Kurumumuzun son yıllarda uluslararası adli tıp ve adli bilim kurumları ile geliştirdiği iş birliği ve ilişkileri bu nedenle ayrıca önemsiyoruz."