Ayyüce Türkeş Taş'tan Bahçeli'ye Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır" açıklamasına tepki göstererek, "Öcalan'ın statüsü gayet net ve bellidir. Kendisi 55 bin kişinin katili, hain bir terörist başıdır. Çözüm, girdiği inde ecelini beklemektir. Hatırlatayım kendisi idama mahkum edildi ve sizin elinizle idamdan kurtuldu, İmralı da yaşıyor. Bu iyilik de ona yeter" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda "Terörsüz Türkiye hedefinin icrasında 27 Şubat 2025 tarihli açıklamasıyla PKK'nın kurucu önderinin büyük bir dahli ve payı vardır. Bu çağrı aynı şekilde KCK'yı da bağlamaktadır. Örgütün üst yapılanmasının feshi ise derhal sağlanmalıdır. Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanmanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına, sosyal medya hesabından tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Öcalanın statüsü gayet net ve bellidir. Kendisi 55 bin kişinin katili, hain bir teröristbaşıdır. Çözüm, girdiği inde ecelini beklemektir. Hatırlatayım kendisi idama mahkum edildi ve sizin elinizle idamdan kurtuldu, İmralı da yaşıyor. Bu iyilik de ona yeter. Son söz, 'Türkiye'ye hizmet eden İmralı' diye bir cümle olamaz. İki ayrı devletten mi bahsediyorsunuz? Ne anlamsız tanımlama. O adada mahkum olan teröristbaşının da kime ve neye hizmet ettiği ortadır. Hizmet etmediği tek ülke Türkiye, tek Millet de Türk Milleti'dir"